Ex de Livia Brito presume romance en 'Guerreros 2020' tras serle infiel ¿con otro hombre?

Ciudad de México.- Todo parece indicar que en el programa de competencias Guerreros 2020 ha surgido un romance, ya que Said y Dariana García, ambos participantes del equipo Cobras, fueron captados juntos y sin intenciones de ocultar sus muestras de amor.

La participante Maripily, también de su equipo, mostró en Historias de Instagram como Said y Dariana se abrazaban, esto mientras el cantante acariciaba las piernas y el abdomen de la joven.

Asimismo, en las redes sociales oficiales del programa se publicaron dos fotografías de la pareja, a quienes se refirieron como los "guerreros tórtolos" del reality, además de señalar que la posible nueva relación podría no agradar mucho a Julio Ron.

El aparente romance entre los participantes llega meses después de que Said, a quien se le conoce como 'El Caballero Urbano', concluyó su relación y compromiso matrimonial con Livia Brito en medio de rumores de infidelidad por parte de él.

De acuerdo con reportes de la revista TV Notas, Livia y Said se separaron en julio de 2019, para luego retomar su relación en septiembre de ese año. Según las declaraciones que dio una fuente en ese tiempo, la actriz había perdonado al cantante por supuestamente haberle sido infiel con hombres.

Una vez que la relación llegó a su definitivo final, Brito desmintió que 'El Caballero Urbano' sea gay, esto al confirmar su ruptura en el programa Montse & Joe.

Estaba comprometida y ya no. (La ruptura) Justamente no fue así, él no es gay, estaban diciendo en una revista que es gay, pero no lo es. Ahí les va, es todo lo contrario, es lo que le pasa a la mayoría de los hombres que son muy mujeriegos, entonces uno como mujer a veces no soporta esas cosas y sencillamente das por terminada la relación y a lo que sigue", expuso entonces.