Madre de Angélica Vale asegura que el talento de su hija fue desaprovechado en México

Ciudad de México.- A pesar de que la famosa actriz, Angélica Vale, es reconocida por su protagonismo en varias telenovelas y es considerada hasta el momento como una artista mas que talentosa, pero su madre, Angélica María, dice no estar conforme con esto.

Durante una reciente entrevista para Mezcal TV, 'La Vale', buscó explicar las declaraciones de su mamá, quien llegó a decir que su hija no fue bien valorada mientras trabajó en México.

Le hubiera gustado que, no sé, que quizá me hubieran dado mi protagónico antes y que La fea hubiera sido ya el número cien, y es mi mamá hablando. Pero yo creo que todo lo que me ha pasado en la vida ha sido maravilloso, no me cambio por nadie, todas las decisiones que he tomado han sido conscientes y no me arrepiento de ninguna", dijo la actriz.