Martha Cristiana revela que tuvo Covid-19 y critica a famosos que se victimizan

Ciudad de México.- Enorme revuelo desató la actriz Martha Cristiana en redes sociales luego de revelar que estuvo contagiada de coronavirus, pero no lo sacó a la luz para no victimizarse como lo han hecho otros famosos.

La artista de 49 años aseguró que esto lo hizo para no alarmar a nadie y no incentivar el Quédate en Casa, ya que es una fuerte opositora de esta manera de combatir al virus.

Lee también: Vicente Fernández quiere a su flamante nuera como modelo en su próximo videoclip

En cambio yo tuve Covid y no le dije a nadie y no me saqué foto con cara de víctima, ni anduve alarmando a la banda. #YoNoMeQuedoEnCasa y cuando estemos listo para esa conversación feliz le entro aunque me pinches linchen”, escribió la famosa.