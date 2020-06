Paola Durante habla de lo difícil que fue para su hija 'salir del clóset'; se casará

Ciudad de México.- Mediante una entrevista con Ventaneando, la cantante Paola Durante habló sobre la comunidad LGBT+ pues su hija pertenece a dicho grupo, además de decir que espera ser abuela algún día.

Paola se sinceró para el programa de TV Azteca, y habló sobre el apoyo que le da a su hija Stefanie después de revelar que es bisexual y fuera atacada en redes sociales.

Yo voy a defender a la comunidad y a mi hija, pese a quien le pese. Dijeron que era lesbiana por mi culpa, yo estaba llore y llore, entiendo que no es fácil.

Recuerdo cuando me dijo 'ma llevo mi pareja para presentártela', corrí y me escondí en el baño. Pensé qué le voy a decir o cómo, uno no está preparado como papá.

Además contó que su hija se casará hasta el siguiente año por la situación del Covid-19. Reveló que será un poco rara porque llevarán ropa medieval y que ambas van a ir de vestido.

Yo quiero ser abuela. Ella puede tener gemelos, su papá es gemelo y mi mamá era gemela. Me dijo que hasta escogieron al papá, me dijo que tiene que ser bien guapo para que su hijo salga guapo.

