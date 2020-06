Tras su ruptura, Chiquis se desahoga con depresivo mensaje: "Me rompe el corazón"

View this post on Instagram

#chiquis se desahogou0301 en Snapchat ud83dudc47ud83dudc47ud83dudc47 Hay momentos en que solo quiero meterme en una pequenu0303a bola y acostarme en la cama y no salir porque es tan abrumador que todo lo que estau0301 sucediendo me rompe el corazou0301n al ver videos que han matado a personas de toda esta mierda que estau0301 sucediendo en el mundo y luego eso estau0301 por encima de lo que ya estoy pasando y luego hacer que la gente comente y deu0301 su opiniou0301n sobre mi relaciou0301n y es mucho. sabes?, pero la gente siempre me pregunta chiquis cou0301mo lo haces, bien ,,Sinceramente, pongo toda mi fe en Dios y puedo sonar clicheu0301, pero es la maldita verdad. No seu0301 dou0301nde estariu0301a sin mi fe y es realmente difiu0301cil estar en mi posiciou0301n, porque hay tanto que quiero Decir; tanto que quiero expresar tanto que quiero iluminar a la gente....pero siento que mi trabajo es traer una sonrisa a tu cara y hacer todo lo posible para encontrar la felicidad interior, el coraje y la fuerza para sonreiu0301r y bailar para ser feliz y poner citas en cosas que no solo te motivarau0301n sino que tambieu0301n me motivarau0301n. hay muchas cosas que me gustariu0301a decir, pero es que seu0301 que podriu0301a afectar a muchas personas y esa es la parte mau0301s difiu0301cil porque siento que estau0301s condenado si lo haces y condenado si no lo haces....... especialmente cuando se trata de mi vida personal :::: siempre soy. Como ser elegida. Sabes a lo que me refiero?. No siento pena por miu0301 mismo. Todo estau0301 bien. Puedo manejarlo. Soy una chica grande. Puedo manejarlo. Hay diu0301as en los que me duele un poco mau0301s que otros y hay momentos en los que me enojo mucho y quiero reganu0303ar a mucha gente porque la gente juran que saben, y comentan y dicen algo de mierda sobre mi vida ... sin saber, quiero decir, si supieran....., pero lo que sea, ademau0301s del punto, ......., poco a poco, la verdad se dirau0301, la verdad se verau0301, la verdad saldrau0301 a la luz , supongo ...no seu0301, pero eso es lo que estau0301 sucediendo y encima estau0301n todas estas otras cosas que deseariu0301a poder hacer tanto mau0301s..