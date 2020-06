Yadhira Carrillo aclara si 'pelea' con Leticia Calderón por un protagónico en Televisa

Ciudad de México.- Yadhira Carillo aclaró las especulaciones sobre un posible regreso a la televisión y acerca de que ella y Leticia Calderón podrían estar en la lucha por un protagónico en Televisa, esto cuando se dirigía a visitar a su esposo Juan Collado luego del sismo que sacudió a la Ciudad de México la mañana del martes 23 de junio.

Preocupada por su marido, la estrella de las telenovelas llegó apresurada al Reclusorio Norte, y ante su encuentro con los reporteros que la esperaban en el lugar, solo expresó su temor por lo acontecido comentando:

Acto seguido, Carrillo negó su regreso a la pantalla chica, e inclusive descartó estar peleando por el protagónico del 'remake' de la telenovela Mirada de Mujer con Leticia Calderón, ex de Collado.

Ay no, no, no, ni sabía", contestó a paso veloz y con una sonrisa al escuchar este rumor.