¡A lo grande! Así celebró Inés Gómez Mont la graduación de sus hijos: "Estoy orgullosa"

View this post on Instagram

Hoy concluyen otro ciclo escolar!!! Se escucha fu00e1cil pero creo que para todos nuestros hijos y para nosotras fue un gran reto!! Siempre he pensado que quejarse no nos lleva a nada bueno en la vida, debemos dar lo mejor de nosotros sin quejarnos o reprochar nada, para poder pasar al siguiente escalu00f3n. Esta etapa para mi fue un gran desafu00edo, entre la paciencia, el cansancio y un sin fin de cosas que sucedieron durante estos 3 meses con ellos llevando la escuela en casa. Tambiu00e9n existu00eda el temor de saber si lo estaba haciendo bien o mal, y la verdad creo que cada una baju00f3 sus circunstancias o sus posibilidades hicimos un gran trabajo junto a las maestras y profesores, que hoy mu00e1s que nunca tienen toda mi admiraciu00f3n y respeto!!! A seguirle echando ganas a lo que sigue, recuerden siempre tener una actitud positiva eso realmente marca la diferencia!!! Bienvenidas las vacaciones escolares!!!