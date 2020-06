Actriz de Televisa revela que el encierro la ha hecho recordar la muerte de sus padres e hija

Ciudad de México.- La actriz, Norma Lazareno, informó que se encuentra en confinamiento desde el mes de marzo, debido a la crisis sanitaria, la cual ha provocado que se acuerde de su padres, así como de su hija, quienes ya fallecieron.

Ante estos recuerdos, Norma afirma que ha logrado poner su mente en orden, para dedicarse en cosas de persona, pues estas pérdidas llegaron a cambiar significativamente su vida.

Podría interesarte: Lilly Téllez asegura que gracias a ella la mamá de Paulette no está en la cárcel

Cada año, aún no estando en México pero con el tema de la pande.. no se pudo. Mi mamá murió a los 104 años y mi papá a los 97: la que sí se murió joven fue mi hijita”, dijo.

Ante los lamentables decesos, la actriz dice que actualmente ya se siente completa a sus 76 años, lo cual la ha llevado a ser más independiente que nunca.

Soy totalmente independiente, tengo muchas amistades, tengo hermanos, sobrinos, bendito sea Dios no me falta el trabajo. Acabo de cumplir 60 años de actriz, Silvia me hizo un homenaje en los premios Bravo”, señaló.