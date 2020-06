Aislinn Derbez revela qué fracturó su relación con Mauricio Ochmann: "Lo que no quería me pasó"

Ciudad de México.- Aislinn Derbez habló con apertura sobre cómo el hecho de presentar una actitud controladora y olvidarse de fomentar el amor propio afectó su relación con Mauricio Ochmann e inevitablemente dio paso a su separación.

En una reciente plática en línea, la actriz recordó cómo llegó a la conclusión de que un gran problema que existía era que no promovía el amor a sí misma lo suficiente o en la misma medida en la que amaba a los demás.

Uno nunca sabe qué significa amor propio gran parte de su vida, porque nadie nos enseña. Ahí me di cuenta que me tenía que empezar a tratar con el mismo amor que le tengo a mi hija, a mi familia, a mi esposo en su momento. ¿Por qué sí puedo amar a estas personas y no conmigo?", dijo la artista.