Casandra Ascencio de 'Exatlón' posa frente al espejo y deja ver su marcado abdomen

View this post on Instagram

Pregu00fantate si lo que estu00e1s haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mau00f1ana. ud83dudc9c . . u270dud83cudffb u00bfCuu00e9ntame cual seru00eda tu respuesta? u270dud83cudffb . . . #CasandraAscencio #CA #beauty #fashion #motivation #photooftheday #instagood #fyp #trend #MVP #love #good #life #motivationalquotes #reflejo #glass #casual #sport #fitness #fitnessgirl #loveyourself #keepgoing #justdoit #justyou ud83cudf08 Cu00f3digo de descuento SHEIN: u2728 Q2casandraascencio u2728