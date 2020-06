Conductor de 'Suelta la Sopa' afirma que no hay conflicto entre Shakira y J Balvin

Miami, Florida.- Durante la emisión de este jueves 25 de junio, en el programa de espectáculos, Suelta la Sopa, se habló acerca del escandalo surgido entre el cantante J Balvin y Shakira.

Durante la presentación del show, el periodista, Luis Borrego, comentó que se llegaron a contactar con personas cercanas al cantante colombiano, las cuales negaron que exista cualquier clase de conflicto entre lo artistas.

Lee también: Evaluna, hija de Ricardo Montaner, sin pelos en la lengua confiesa haberle sido infiel a Camilo

Es un típico caso de amarrar navajas, no creo que haya sido así, si he tenido gente que ha trabajado de cerca con Shakira, si tengo personas, que saben lo perfeccionista que es ella y que eso puede llevar a que ese grado de obsesión, las cosas salgan perfectas, haciendo que los ortos vean mal esto, pero no es el caso entre J Balvin y Shakira", dijo Luis Borrego.