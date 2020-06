Cynthia Rodríguez confiesa en vivo en 'VLA' que rechazó a Carlos Rivera ¿por gay?

Ciudad de México.- Aunque la conductora Cynthia Rodríguez suele ser muy reservada respecto a su vida privada y en especial con su noviazgo al lado de Carlos Rivera, la sección ¿Quién se atreve? en Venga la Alegría ha sido el espacio perfecto para que cuente detalles de su intimidad.

En esta ocasión la famosa originaria del estado de Coahuila hizo algunas revalaciones que dejaron sin palabra a cada uno de sus compañeros.

La primera revelación que hizo Cynthia fue que a su pareja le gustan sus manos a pesar de que son muy pequeñas.

Asimismo, la conductora detalló que a ella no le agradan los hombres delgados pues prefiere que sean músculosos y además que le guste hacer ejercicio.

Me gustan los cuerpos atléticos, porque me gustan que me acompañen a hacer ejercicio... muy muy flaquitos no me gustan", dijo Cynthia.