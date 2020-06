"Dejen de hacer Photoshop": Aislinn pide un alto a altos estándares de belleza

Ciudad de México.- La actriz, Aislinn Derbez, compartió una charla virtual con sus amigas, donde hablaron sobre los estereotipos de belleza, los cuales han sido impuestos por muchas revistas de moda, las cuales recurren a la edición para hacerlas ver perfectas.

La hija de Eugenio Derbez, comentó que esto ha sido algo que es de lo más difícil que tienen las mujeres, afirmando que después de su embarazo ella se vio afectada por esto y demás cosas consecuentes.

Sobre su postparto, la joven actriz confesó que sus hormonas no le ayudaron muy bien, pues le impedían bajar de peso e incluso señaló que le afectaron en su estado anímico.

Por ejemplo, en mi postparto las hormonas no me ayudaron, se me subieron los niveles de hormonas durísimo, por eso no podía bajar de peso, por eso me sentí supermal anímicamente, también me sentía muy mal de carácter, fueron unos meses muy duros", relató.