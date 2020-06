Duelo en Televisa: Conductor de 'Hoy' es 'destrozado' por famoso actor

View this post on Instagram

u00a1Llega el primer enfrentamiento VIP de la noche con @pedroprietotv y @raulcoronado! Estos guerreros estrenan el circuito u0026#39;Trepadoresu0026#39; #Guerreros2020 #SoyGuerreroCuando #YoSoyLeu00f3n #YoSoyCobra