"Era un obsesionado": Manoella Torres recuerda el día en el que un fanático la acosó

Ciudad de México.- La cantante boricua, Manoella Torres, por medio de una entrevista para el programa De Primera Mano, recordó la vez que un fan no dejaba de acosarla.

En su relato la intérprete asegura que se trataba de un hombre que siempre iba a sus shows con unas flores rojas, las cuales siempre intentaba entregárselas al final.

La intérprete asegura que ella en ningún momento sintió miedo, pues siempre se encontraba acompañada de seguridad, sin embargo se le hacía extraño el actuar de esta persona que la seguía a todos lados.

Había un hombre que me llevaba rosas rojas, chocolates y otras cosas más, pero era tan constate que yo ya de pronto dije; 'esto no es normal', pero yo siempre andaba protegida, por lo que no tenía miedo", dijo.