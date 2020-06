Evaluna, hija de Ricardo Montaner, enseña como Camilo le "chupa los pies" y todo Instagram estalla

View this post on Instagram

Wow wow wow. Hoy fue un du00eda increu00edble. Vous conference siempre me llena y marca un momento especial en mi vida cada au00f1o. Este au00f1o me tocu00f3 cantar con mi persona favorita, pudimos conversar con mis pastores @richwilkersonjr u0026amp; @dawnchere, escuchamos y recibimos tanto de todo lo que dijo @iammiketodd y lo que dijeron tantas personas que admiro, bailamos con @mauyricky. Se puede decir que fue MUY especial. Los amo muchoud83dudc9aud83dudc9a