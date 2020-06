Fran Meric, exactriz de TV Azteca, enamora TikTok con baile al ritmo de Camilo

View this post on Instagram

Esta cuarentena para mi ha sido de mucho re-conocerme... . Reconocer quien estaba siendo y quien quiero ser. Reconocer mis miedos y sus significados. Reconocer que etiquetas me he comprado del exterior. Reconocer en quu00e9 creencias estu00e1 instalado mi ego y darle paso al SER. Reconocer cuando pongo mi atenciu00f3n y mi energu00eda en el caos, queja, sufrimiento y carencia del exterior del afuera. Y que necesito hacer para cambiar esa frecuencia y regresar a mi Fe... a Dios . Reconocer mi cuerpo. Escucharlo, entender lo que quiere y necesita. Darle descanso cuando lo pide y darle duro al ejercicio cuando lo pide. Equilibrar mis creencias con los alimentos que le doy y dejar de sentir culpa. Reconocer lo perfecto que es en su imperfecciu00f3n y asu00ed amarlo y respetarlo . Nutrirme de buena lectura, talleres, personas que me enriquecen y ayudan a crecer. Darme cuenta que NO soy perfecta. NO soy la esposa perfecta, NO soy la mamu00e1 perfecta por lo tanto soltu00e9 y decidu00ed fluir con el homeschooling, NO soy la mujer perfecta, (al menos en este plano). Eso me quito peso me quito perfeccionismo y control xq cru00e9anme hoy no tenemos nada bajo control . Hago lo que puedo desde donde puedo y desde lo que tengo. . Y tu00fa que has reconocido de ti en este tiempo fuera?? . Gracias a @bryksport Porquu00e9 me hacen sentir segura me encanta su ropa! #reconocer #cuerpo #mente #creenciaslimitantes #amor #espiritualidade