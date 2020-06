Galán de 'Enamorándonos' le declara su amor a Serrath y ¡hasta le pide una cita!

Ciudad de México.- En la emisión de este jueves 25 de junio en Enamorándonos, Víctor Sánchez sorprendió a propios y extraños después de que le declaró su amor a Isis Serrath, una de las especialistas del programa.

Durante uno de los segmentos del programa, el amoroso se atrevió hacer esta confesión y hasta le pidió una cita a Serrath, por lo que Penélope Menchaca le cedió la palabra a la panelista para que contestara.

Yo sé por ahí que ya tuviste algo con Daniela ('La Bebeshita') y te voy a decir algo, mucha gente me ha difamado y yo soy una persona que respeta las relaciones. Por eso no te voy a conocer", señaló Serrath.

Por su parte, 'La Bebeshita' respaldó la decisión de su compañera y señaló a Víctor de hacer ofensas hacia su persona con la intención de conquistar a otra mujer, aunque el amoroso lo desmintió.

Cuando querías conquistarme a mí, no me bajabas de que era una reina, preciosa y hermosa. Y ahora dices ‘fíjate que ya no’, yo me he callado todas las cosas que sé de ti", dijo Daniela Alexis.