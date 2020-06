Geraldine Bazán habla de la infidelidad de Gabriel Soto con Irina Baeva: "El momento más oscuro"

Ciudad de México.- En una reciente entrevista con Letal Beauty la talentosa actriz, Geraldine Bazán, se ha sincerado y ha hablado de la infidelidad de Gabriel Soto con la rusa, Irina Baeva, señalando que los momentos más oscuros siempre son antes del amanecer, un claro ejemplo que aunque las cosas no parezcan tener salida siempre la hay.

Bazán fue cuestionada sobre como sobrellevo su separación de Soto y actualmente como ve la vida, por lo que señaló que cada etapa de su vida, su niñez, juventud, las cosas buenas y malas de su relación con él no las cambiaría pues de todo aprendió algo.

El momento más oscuro de la noche es justo cuando va a amanecer. Todas las etapas han sido increíbles, no cambio nada de lo que he vivido de mi niñez, de mi juventud, de cuando estuve casada, para nada, porque me hace ser la mujer que soy en este momento", aseguró Geraldine.