Jenna Marbles: La influencer que abandonará YouTube por su contenido "racista"

Estados Unidos.- La famosa influencer, Jenna Marbles, considerada como una de los pilares en el mundo del videoblog en Youtube, anunció que decidió retirarse de la plataforma por sentirse culpable de haber compartido material racista en su canal.

Actualmente, esta youtuber cuenta con más de 20 millones de suscriptores y en su ultimo video, la celebridad de Internet comentó cuales serían las razones de su alejamiento en esta red social.

Dentro del contenido que difundía esta chica, se incluían cosas como hacerse pasar por Nicki Minaj pintándose la cara, para después rapear una canción racista.

Lo entiendo. Estamos en un momento en el que nos estamos purgando de todo y de todo lo tóxico ... Definitivamente he hecho cosas en el pasado que no fueron geniales. No soy completamente problemática. He hecho todo lo posible para crecer", explicó la influencer.