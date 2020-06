Karla Gascón revela lo difícil que fue su transformación de mujer por el rechazo de seres queridos

View this post on Instagram

He sobrevivido a dos fines del mundo mayas, a no seu0301 cuau0301ntos apocalipsis biu0301blicos, a otros tantos atentados musulmanes, al 2000, a un concierto de la increu00edble banda limu00f3n, a los virus chinos, al tabaco, al vino y a las mujeres. u00bfMe pueden dejar en paz? No se vale cambiar las fechas, asiu0301 yo tambieu0301n acierto. Mejor hubiera sido ayer que seguir dando la tabarra, manu0303ana saldrau0301 otro pendejo con una nueva fecha catastrou0301fica, cuando la realidad es que vivimos todos los diu0301as en la desgracia. El fin del mundo no es el problema, el problema es que estamos constantemente jodieu0301ndonos como si se fuera a acabar el mundo. El u0026#34;ser humanou0026#34; es el mayor virus y algunos no llegan ni a bacterias. A miu0301, de favor, si hacen cuentas y sacan otra nueva fecha no me la digan porque me hago ilusiones para nada. u2665ufe0f