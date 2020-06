¡Kudai regresa! La banda anuncia lanzamiento y Twitter 'explota' de nostalgia

Ciudad de México.- La banda chilena Kudai acaparó las tendencias de Twitter luego de anunciar que lanzarán una nueva versión de su inolvidable tema Sin Despertar, además de preparar más sorpresas para su fiel comunidad de fans.

Luego algunos meses de ausencia de la escena musical, el grupo hizo público un adelanto del nuevo videoclip de la icónica canción, el cual tendrá su estreno este viernes 26 de junio.

El primer vistazo de lo que Pablo, Bárbara, Nicole y Tomás llaman 'Campaña Kudai 2020' causó furor en las redes sociales, después de que a finales de 2019 la banda ya había revelado que trabajaban en un proyecto para este año.

El breve adelanto se volvió tendencia en Twitter y dio paso a que numerosos internautas compartieran recuerdos de su adolescencia, momento en el que escuchaban a Kudai.

Después del revuelo, los cantantes hicieron transmisiones en vivo desde las cuentas oficiales de Kudai en Instagram y Facebook. Bárbara Sepúlveda saludó a los fans desde Instagram y reveló que la banda no se esperaba el revuelo que generó el vistazo de la nueva versión de Sin Despertar.

Kudai esta de regreso Me: pic.twitter.com/IMjuhKOrMA

El ‘teaser’ de Kudai tuvo una tremenda aceptación por todos ustedes, causó furor aparentemente… De verdad se los agradezco, no lo esperábamos, queremos reconocer eso, que no lo esperábamos porque sé que han sido varios meses como de espera, de que tal vez no han sabido mucho de nosotros, pero hemos seguido trabajando ahí en la oscuridad de los tiempos", expuso Bárbara.