Penélope Menchaca así reacciona a críticas de 'Enamorándonos y comparaciones con Carmen Muñoz

Ciudad de México.- Desde que comenzó la nueva temporada de Enamorándonos, los espectadores han criticado y comparado a Penélope Menchaca basados en su predecesora, Carmen Muñoz, incluso han pedido que esta regrese al show, a lo que ha reaccionado la guapa conductora.

Según Ana María Alvarado la actual presentadora del show de TV Azteca ha afirmado que los comentarios negativos no le afectan para nada pues es algo que no puede controlar y solo se centrara en su trabajo.

No se preocupa por lo que no puede cambiar y menos por lo que no está en sus manos, ella se entrega al 100", aseguró Ana María.