¿Pleito en Televisa? Conductora de 'Hoy' hace enfurecer a Legarreta en vivo y ella estalla

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 25 de junio se vivieron momentos de tensió durante el programa Hoy debido a que una de las conductoras hizo enfurecer a Andrea Legarreta y esta le respondió sin piedad alguna.

Resulta que la especialista en espectáculos, Shanik Berman, dio su opinión respecto a la separación de Juan Diego Covarrubias y Edna Monroy ocurrida ya hace un año.

Sin embargo, la presentadora hizo un controversial comentario con un toque machista y misógino que causó la molestia de Andrea y Galilea Montijo.

Yo creo que hay una forma de no divorciarte, hay un método. La mujer tiene que ser generosa con su cuerpo con el hombre; porque el hombre que no tiene a una mujer que se da en su cuerpo, se busca a otra. Un hombre no puede estar en ayunas", comentó Shanik.