Por "mantenido y flojo", Chiquis Rivera se hartó de Lorenzo y ¿ya extraña a su ex?

Ciudad de México.- Actualmente, la pareja de artistas, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, se encuentran viviendo una crisis matrimonial, pues a día de hoy se encuentran separados, cada quien por su cuenta.

Aunque diversos medios han especulado sobre los motivos que conflictúan a estos famosos, poco se ha sabido sobre lo que originó todo el escándalo entre la hija de Jenni Rivera y el exintegrante de La Original Banda el Limón.

En una reciente entrevista de TV Notas a una persona cercana a Chiquis y Lorenzo, se revelaron los posibles motivos que llevaron a que ambos consideren el divorciarse, señalando que todo fue por culpa de la cuarentena, pues al tener que convivir tanto tiempo juntos florecieron los desperfectos de cada quien.

La realidad es que Chiquis se cansó de él, esta cuarentena sí vino a darles en la mad… literal, porque de flojo, huev… y mantenido no lo baja, llegaron a tener enfrentamientos muy fuertes, y es que Chiquis heredó eso de su mamá, el carácter y lo hiperactiva, Chiquis no puede estar quieta un solo instante, siempre está buscando la forma de estar haciendo algo, si no es con su línea de maquillaje, con sus proyectos en la música, su próximo video, digo también está cabr… seguirle el ritmo, pero le desesperó mucho que Lorenzo podría estar en casa sin hacer nada, pero literal, nada", afirmó la persona cercana al matrimonio.