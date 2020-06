Sin piedad, exconductora de 'Hoy' despotrica en vivo: "Televisa es del diablo, es un teibol"

Ciudad de México.- La conductora Natalia Téllez se sinceró y habló en el programa Netas Divinas sobre su experiencia al entrar al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) al principio de su carrera.

La expresentadora del programa Hoy, quien actualmente está en Unicable junto a Consuelo Duval, Paola Rojas y Daniela Magún, confesó que pasó por una difícil situación económica luego de la muerte de su madre.

A los 18 años, no tenía mamá, estaba becada en la escuela y mi papá era pintor pero no vendía ni un cuadro. Yo decía: ¿Dónde hay dinero? Que es otra de las cosas más peligrosa para las mujeres. Sentía que la única forma en la que me podía proteger era generar dinero".