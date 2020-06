¡Tajante! Esto dice Silvia Pinal sobre la "pelea" entre Alejandra Guzmán y su nuera

Ciudad de México.- La primera actriz, Silvia Pinal, tuvo la oportunidad de hablar de distintos temas como lo es la supuesta pelea entre su hija Alejandra Guzmán y Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán.

Durante una entrevista con De Primera Mano, 'Doña Chivis' mencionó que no ha existido una comunicación clara con las partes involucradas, por lo que no sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió.

Yo no lo sé, si se peleó con su hermano, con su cuñada, no lo sé porque yo he estado en pláticas, pero no en pláticas íntimas para saber qué pasó", mencionó la artista.