¿Toda una diva? ExRBD habla de la actitud de Angelique Boyer en la novela: "La sufríamos"

Ciudad de México.- La inolvidable 'José Luján' de RBD, Zoraida Gómez, habló acerca de su tiempo grabando la exitosa novela adolescente para el canal Tlnovelas, donde también habló sobre la actitud de la guapa y talentosa actriz, Angelique Boyer.

Zoraida contó que el respeto entre todos logró que el proyecto saliera perfecto en las tres temporadas, pues los llamados eran muy exigentes pues cada episodio duraba más de una hora, aunque sufrían mucho por ello.

En cuanto a como era trabajar con Boyer, señaló que al ser la más chica del grupo había muchas restricciones pues su madre la cuidaba mucho y no la dejaba salir tanto con ellos, especialmente de fiesta, lo que en ese momento no entendían.

Angelique era como de las más chiquitas de la novela, entonces era una chica literalmente muy chiquita pero con una mentalidad de una chava de 30. Me acuerdo que cuando nos invitaban a alguna fiesta o una reunión o queríamos ir a divertirnos Angelique no podía ir porque su mamá no la dejaba hacer muchas cosas y nosotros no entendíamos por qué, entonces estaba como muy cuidada, su comportamiento era un comportamiento como de una mujer muy madura", explicó Zoraida.