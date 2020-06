¡Tómala Televisa! Tras despido de 'Hoy', conductora se une a matutino ¿de TV Azteca?

Ciudad de México.- Luego de su inesperado despido de Televisa tras ser parte del programa Hoy, la astróloga Mhoni Vidente reapareció en su nuevo trabajo, un nuevo matutino de nada más y nada menos que la competencia.

Apenas en octubre del 2019 anunció que su ciclo en el matutino con había llegado a su fin luego de que la productora Magda Rodríguez le informara que "ejecutivos ya no la querían ahí".

La vidente, quien era conductora de la sección esotérica, confesó que presentía desde un mes antes que la sacarían del programa pese a que argumentó que ella era "todo el rating y sacaba casi todas las notas", además de denunciar un presunto boicot en su contra para sacarla, pese a que "ganaba muy poco".

En entrevista, reveló que no se le dieron razones exactas más que "ya no la querían ahí", sin importar que todavía le quedaban unos meses a su contrato.

(Magda Rodríguez) me cita y me dice: "los ejecutivos ya no quieren que estés" (Le dije) Magda, aquí la bruja soy yo y siento que desde hace como un mes andas saboteando completamente el segmento, poniéndole trabas, dándole menos minutos, cuestionando muchas cosas, es indiscutible", dijo para Chisme No Like entonces.