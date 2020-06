Al estilo de Chiquis, 'La Venenosa' se luce en bikini para un reto viral en TikTok

Estados Unidos.- La irreverencia de Carolina Sandoval, mejor conocida como 'La Venenosa', cada vez es más frecuente que se manifieste en su perfil de TikTok y con el Go Go Go Challenge no podía ser la excepción.

En una reciente publicación, la panelista de Suelta la Sopa cumplió con este reto viral, aunque lo hizo con una pequeña variación ya que lució un bikini durante este baile, mismo con el que cautivó a sus fanáticos.

Amo el #GoGo", escribió la presentadora venezolana.

De forma casi inmediata, los admiradores de Carolina se dieron cita en la bandeja de comentarios y le escribieron múltiples muestras de afecto, a la vez que dejaron más de seis mil 800 me gustas.

Por otro lado, el Go Go Go Challenge se ha vuelto muy popular entre las figuras destacadas de TikTok, al grado que Chiquis Rivera lo realizó recientemente.

Fuente: TikTok @venenosandoval