Alessandra 'estalla' contra Vadhir y José Eduardo Derbez: "Son unos estú..."

Ciudad de México.- Durante el video que compartió en su canal de YouTube, Alessandra Rosaldo, no pudo contenerse y 'estalló' en carcajadas a una de las bromas que hicieron Vadhir y José Eduardo Derbez, por lo que los llamó "estú...".

En la conversación familiar tocaron el tema de los tatuajes que se hicieron en Marruecos, donde ella señaló que nunca pensó que fuera a doler tanto en la zona que lo eligió, asegurando que de haberlo sabido hubiera buscado un lugar diferente, menos sensibles.

Yo ya parí, ¿qué puede doler más que un parto? Nada, pero no, que cosa tan terrible, si yo hubiera sabido, no hubiera elegido este lugar, hubiera escogido un lugar menos sensible, qué cosa tan horrible", afirmó Rosaldo.