Andrea Legarreta despierta bajas pasiones en 'Hoy' al lucir tremenda figura frente al espejo

u201cNo se trata de ser todos iguales, sino de aprender a respetar las diferencias.u201d ud83cudf08 #PorUnMundoMejor URGE empatiu0301a, respeto, uniou0301n, igualdad de derechos... u2764ufe0fud83eudde1ud83dudc9bud83dudc9aud83dudc99ud83dudc9c