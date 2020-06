Beatriz Solís la rompe en redes al seguir los pasos de 'El Buki' y complacer a fans

View this post on Instagram

Quiero agradecer a todo mi equipo, en especial a mi director Musical Carlos Vasquez por poder hacer posible el mini concierto de el diu0301a de hoy, se llevaron horas conectando cables, decorando, practicando y ponieu0301ndole mucho corazou0301n. Esto fue algo suu0301per nuevo para nosotros pero seguiremos mejorando para brindarles lo que se merecen... me encontreu0301 estos videos en mi celular unas horas antes de entrar al aire, espero que disfruten un poquito de u201cel showu201d de tras de u201cel showu201d ud83dude1cud83dude02ud83dude05 Ahora si, a dormir. Los adoro! Gracias por su amorud83dudc95 A todos los que se perdieron el video en vivo, pronto estaru00e1 el video en alta calidad y audio por todas mis redes sociales!