Chiquis Rivera niega que su hermano provocara la separación con Lorenzo Méndez

Ciudad de México.- La talentosa cantante, Chiquis Rivera, actualmente ha estado en boca de todos, pues entró en polémica, luego de que se separara de su esposo, Lorenzo Méndez, con quien a pesar de todo sigue casada.

Este viernes 26 de junio, la hija de 'La Diva de la Banda', Jenni Rivera, comentó para el programa de espectáculos, Suelta la Sopa, que actualmente ha aprovechado su tiempo en solitario para disfrutar de ella misma.

He estado pasando mucho tiempo sola, a solas me voy a cenar solita, así que la verdad no puedo, no quiero hablar mucho del tema", comentó Chiquis.