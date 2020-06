Devastada, actriz de Televisa revela en 'Hoy' que se separa de su bebé: "Siento horrible"

Ciudad de México.- Claudia Álvarez anunció una devastadora noticia para el programa Hoy, pues reveló que se separará de su hija Kira a seis meses de haberla traído al mundo por la crisis sanitaria por coronavirus.

La actriz se reintegra al mundo de las telenovelas con las grabaciones de Vencer el desamor, pero debe seguir ciertos protocolos de la "nueva normalidad", los cuales le impiden llevar a su primogénita a los foros de Televisa, a pesar de que antes tenía planeado hacerlo de ese modo.

Dualidad de emociones porque tengo muchos sentimientos por no poder compartir a mi bebé con mi familia, con mis amigos, poderla traer aquí al foro como yo tenía pensado que iba a ser, entonces ahorita me estoy separando de ella porque después ya no la voy a poder traer y siento horrible… pero no soy ni la primera mujer ni la última que tiene que trabajar y tiene una bebé", explicó en entrevista para el programa 'Hoy'.