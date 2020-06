El TikTok de Cepillín con Kimberly Loaiza que hizo llorar a fans: "Tú vales más"

Ciudad de México.- Pese a que Cepillín siempre tiene el objetivo de hacer reír y divertir a su audiencia, uno de sus más recientes videos de TikTok provocó un efecto contrario en sus fans y casi los llevó al borde de las lágrimas.

El llamado 'Payasito de la tele' compartió esta semana un video en la popular plataforma a dúo con Kimberly Loaiza, clip en el que evidenció la marca diferencia entre los seguidores que tiene él y la basta comunidad virtual que sigue a la youtuber mexicana.

El actor retomó el TikTok en el que Kimberly celebró haber llegado a los 16 millones de seguidores en dicha red social, y agregó un clip en el que él festeja por haber logrado un seguidor.

Festejando un suscriptor más", escribió Cepillín en la descripción del TikTok.

Cepillín utilizó el audio de la canción When she loved me (Cuando ella me ababa) de Toy Story, lo que le dio un toque conmovedor al video.

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar, y para sorpresa del payasito muchos confesaron haberse conmovido mucho, e incluso le externaron mensajes de apoyo y reconocimiento a su trayectoria.

Algunos de los comentarios que le hicieron los fans fueron:

No importan los suscriptores, a ti se te recordará por mucho tiempo y eso cualquiera lo puede decir".

Cepillín tú vales más, no te compares, eres una persona que has estado en muchas generaciones y has crecido con nosotros, ¡ganas más!".

Que bonito, siempre te apoyaré".

Hola Cepillín, gracias por los momentos felices que me hiciste pasar con tus canciones".

Me hizo llorar".

Asimismo, algunos internautas etiquetaron a Kimberly Loaiza en los comentarios para que se diera cuenta de que Cepillín hizo un dúo con uno de sus TikTok.

Fuente: TikTok @cepillintv