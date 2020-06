Entre lágrimas, Erika Zaba revela que perdió dos bebés antes de tener a su hijo: "Fue muy duro"

View this post on Instagram

Por lo general no me gusta hablar mucho de experiencias dolorosas o tristes que he vivido porque creo que lo vuelvo a vivir y me siento vulnerable, pero mientras mu00e1s los conozco y mu00e1s me escriben contu00e1ndome sus historias de vida mu00e1s me doy cuenta que puedo ayudarlos para que que no les pase lo mismo. Hay cosas que deberu00edamos saber antes que nos sucedan, hoy espero te sirva esto que te platico . Las cosas siempre pasan por algo ud83dude4f