Fran Meric, exactriz de TV Azteca, se luce en TikTok al ritmo de J Balvin

Tu vida no es mu00e1s que la historia que tu desde tu personaje quieras contar . Por lo tanto al ser tu00fa el escritor productor y director tienes la capacidad cada du00eda al despertar de crearle cambios a tu personaje, cambios positivos, cambios que sumen, cambios que te alejen de la queja y el sufrimiento, cambios que te hagan responsable de tus propias acciones, cambios en tus creencias, cambios es como tratas a tu cuerpo... . Y ademu00e1s en esa historia tienes la gran oportunidad de conocer en los otros a otro personaje lleno de tantos matices y que pueden ayudarte a crecer y ser tus maestros cada du00eda. De esta forma dejarias de tomarte las cosas personal y podru00edas liberarte y liberar a los otros del yugo de la culpa. . Consigue mi descuento en @wetseal De @osom Y haz un look fresco y su00faper cu00f3modo!! DSF- FranMeric ud83dudcf8 @the__ragnarok_ #wetseal #osom #sealsquad #moda #cambios #personaje #historia #crecimiento #espiritualidad