Inquebrantable: Miss Colombia Daniella Álvarez ya camina tras grave mal y amputación

Ciudad de México.- La conductora Daniella Álvarez, quien se coronó como Miss Colombia en 2011, dio muestra de su fortaleza y reveló cómo comienza a caminar después de haber sido operada de emergencia por la isquemia que padeció y luego de haber requerido la amputación de su pie y parte de su pierna izquierda.

La modelo colombiana colocó un video en su cuenta de Instagram en el que dio cuenta de su sorprendente recuperación, pues a 12 días de su intervención ya camina.

Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños", escribió junto al clip.