'La Chilindrina' niega estar en conflicto con Televisa por las regalías de su personaje

Ciudad de México.- La comediante, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como 'La Chilindrina', mediante una entrevista para el programa Ventaneando, dijo desconocer tener un conflicto con Televisa.

En su relato, la actriz asegura que ella no ha tramitado absolutamente nada, por lo que negó que existiera algún problema con las regalías del personaje.

Mi vida, yo no sé nada, yo no he tramitado nada, las cosas que pasan en la oficina, para que me mortifico si va a ser lo que Dios quiera, entonces no es cierto que no haya nada, al menos que yo sepa", dijo.