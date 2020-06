Leones ganan la semana de 'Guerreros 2020' y se llevan ¡200 mil pesos!

View this post on Instagram

u00a1El equipo Leones es el ganador de la segunda semana de #Guerreros2020! Ademu00e1s de poder donar $100,000 en despensas, el equipo gana $200,000 por su esfuerzo y resistencia... BRAVO, LEONES ud83cudfc6ud83dudcaaud83eudd29 #YoSoyLeu00f3n ud83eudd81 #UnGranGuerreroEs