Lucero impacta con confesión sobre los besos de Fernando Colunga en novela de Televisa

Ciudad de México.- Lucero Hogaza León, conocida artísticamente como Lucero, tuvo el espacio y narró su experiencia dentro de la telenovela Soy tu dueña, proyecto en el que compartió créditos con Fernando Colunga.

La telenovela llegó a mí porque el productor Nicandro Díaz me la ofreció y me venía perfecto, era muy buena y entretenida, me gustaba que el personaje sufría por la cancelación de la boda", dijo la artista.