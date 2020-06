Roberto Carlo recibe a su novio en 'Sale el Sol' y hablan de su historia de vida

View this post on Instagram

u00a1NOS MUDAMOS! A unos du00edas de cumplir dos au00f1os a tu lado, no puedo estar mu00e1s ilusionado de esta nueva etapa viviendo juntos . Deseo que la familia y el hogar que hoy estamos creando siempre estu00e9 llena de amor. En las buenas, en las malas y en las mejores, siempre juntos. TE AMO ud83dudc68ud83cudffbu200dud83eudd1du200dud83dudc68ud83cudffc