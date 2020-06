¿Romance en Televisa? Érika Buenfil revela si mantiene una relación amorosa: "Estoy muy feliz"

Ciudad de México.- Recientemente Érika Buenfil despertó los rumores con respecto a que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor, primero con un actor de Televisa y después con alguien que no es famoso tras aparecer junto a hombre misterioso en una fotografía publicada en Instagram.

A post shared by Erika buenfil (@erikabuenfil50) on Jun 22, 2020 at 12:50pm PDT

Te podría interesar: Tania Rincón calienta en 'Guerreros 2020' con transparente vestido: "Diosa"

Fueron tantas las especulaciones sobre esta noticia, que la actriz de la telenovela Te doy la vida decidió gritar a los cuatro vientos su actual situación sentimental.

¡Ay no!, de repente, pero no, para nada… no tengo ningún pretendiente, ningún novio formal, ni nada… estoy bien, muy contenta, muy tranquila (así)… a ver si saliendo de la cuarentena llega alguien”, explicó en entrevista para el programa Hoy.

Te podría interesar: José Eduardo y Alessandra se burlan del divorcio de Aislinn y Mauricio: "Marruecos los arruinó"

Al ser cuestionada sobre si es exigente a la hora de elegir una pareja, Buenfil comentó:

No es que sea exigente, es que yo no he querido, soy muy cerrada, tengo miedo, no doy ni un paso, estoy encerrada en mi casa, en mi vida, en mi trabajo, no le doy tiempo al amor… no es que sea exigente, más bien ni siquiera volteo a ver, no por sangrona, sino porque no quiero", explicó.