VIDEO: Pedro Rivera Jr. incomoda a internautas por extraña felicitación a Chiquis

Ciudad de México.- Este viernes 26 de junio, la famosa cantante, Chiquis Rivera, se encuentra de manteles largos, por su cumpleaños número 35 y se encuentra festejando de lo mejor por un año más de vida.

Por motivo de la celebración, la hija de Jenni Rivera, recibió montones de felicitaciones a través de redes sociales, tanto de los fans como de personas muy allegadas a ella, cada una más especial que las otras.

Sin embargo, de entre todos los mensajes que la joven recibió, destacó uno, pues además de ser sumamente raro, a muchos les intrigó el hecho de que fuera de parte de alguien de su misma familia.

El tío de Chiquis, el pastor, Pedro Rivera Jr., compartió por medio de redes sociales un video bastante incomodo de ver y el cual fue directo para su sobrina.

En la grabación, se puede ver a Pedro Jr. con un acercamiento muy directo a su rostro, mientras trata de hacer varias gesticulaciones para hacer su mensaje de felicitación.

Chi… Chiquis… he… happybirthday he God bless you, your tío Pete love you", dijo el tío de la cantante.