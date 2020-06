William Levy enamora a todos en Instagram al mostrar a su guapo hermano menor

Ciudad de México.- El famoso actor, William Levy, es y será uno de los galanes de telenovela más queridos para los espectadores, pues desde temprano en su carrera ha logrado destacar, no solo por su buen porte, sino que además por sus excelentes actuaciones.

A pesar de que el artista ha buscado mantener un perfil muy bajo con respecto a su vida privada, se sabe que una de las cosas más preciadas para él, es la familia, para muestra de ello están los bellos hijos que tuvo con su actual pareja, Elizabeth Gutiérrez.

Lee también: Audiencia de 'VLA' hace menos a Laura G en su pleno festejo de cumpleaños

Sin embargo, este aprecio por los seres queridos no es algo nuevo para Levy, pues en 2002, cuando estuvo en el reality show de Telemundo, Protagonistas de novela II, señaló que la familia lo es todo para él y contó lo mucho que aprecia la vida de su hermano, Jonathan.

Te podría interesar: Tras dejar Televisa e irse a TV Azteca, Héctor Bonilla alista su muerte y se despide de sus hijos

Para mi hermanito soy, no solamente el hermano de él, sino soy como el padre. Cuando él nació mi mamá se separó de su papá, le he dado todo el apoyo que ha necesitado, o sea siempre lo estoy apoyando en kárate, en las cosas que le gustan. Él me mira a mí no solamente como un hermano, me mira a mí como un ejemplo", mencionó el actor en su juventud, cuando tenía 22 años.