¡Adiós Televisa! Ariadne Díaz desprecia protagónico y se queda sin trabajo: "No regreses"

Ciudad de México.- La actriz Ariadne Díaz reapareció de su retiro de varios años para aclarar rumores de que estaría participando en la nueva novela de Televisa Te acuerdas de mí junto al galán Gabriel Soto, quien protagonizará el proyecto.

Díaz, quien está casada con el también actor Marcus Ornellas (quien participa en Rubí), no ha estado en novelas desde 2018, cuando protagonizó Tenías que ser tú. La belleza originaria de Jalisco también ha estelarizado Muchachitas como tú (2007), Llena de amor (2010-2011), La Malquerida (2014) y su más exitosa novela, La doble vida de Estela Carrillo (2017).

Ariadne hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales para hablar del tema, rechazando contundentemente el haber hecho casting para protagonizar novela junto a Soto. Comentó que la invitaron, pero que volver a la actuación definitivamente no es su prioridad así que se niega a volver a los melodramas.

Me han invitado a hacer muchos castings, pero como les he dicho muchas veces ahorita no quiero hacer novelas, entonces vi que salió una nota pero no es verdad. Me invitaron y les agradezco muchísimo. Me hace muy feliz que me inviten pero no, ahorita no voy a hacer novelas", dijo tajante.