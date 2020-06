Así fue como Joy Huerta de ‘Jesse y joy’ salió del clóset y se unió a la comunidad LGBT

View this post on Instagram

Cou0301mo seriu0301a el mundo si en vez de odio abundara la empatiu0301a, la compasiou0301n, el respeto, la igualdad, mau0301s conocimiento y amor... Por que solo imaginarlo y no intentar construirlo? Hoy se conmemora el diu0301a internacional de la lucha contra la Homo/Les/Bi/Transfobia. Yo, como muchxs de ustedes sabemos que el odio viene de la desinformaciou0301n, pero eso no nos exenta de respetarnos unxs a lxs otrxs. Dejemos entra un poquito de amor y reconozcamos que el amor es el uu0301nico idioma que trasciende y vence ante todo. #LoveEsNuestroIdioma Para todxs dentro de la comunidad, mi comunidad LGBTI+, que nadie nunca nos diga que nuestra forma de amar estau0301 mal o equivocada, porque hoy mau0301s que nunca se tiene que dejar claro que no hay #NADAqueCurar u2764ufe0fud83eudde1ud83dudc9bud83dudc9aud83dudc99ud83dudc9c u2022 Te amo mi amor hermoso @dianaatrim u2022 #idahot2020mx #idahot