Christian Chávez se pone la peluca y los tacones para festejar el Día del Orgullo LGBT

View this post on Instagram

Hace un anu0303o, sabiendo que interpretariu0301a a Pauline , hice este experimento , debo decir que al poner el maquillaje y la peluca me sentiu0301 empoderado y a la vez frau0301gil , siempre habiu0301a entendido el concepto de ponerte en lo zapatos de otro , pero es muy diferente ponerte en los tacones de otra ( ademas de doloroso ) todo mi respeto y admiraciou0301n a la comunidad ,travesti , transexual y transgeu0301nero , tod@s somos una pieza uu0301nica . ama y deja amar , vive y deja vivir Feliz orgullo #orgullogay #prideud83cudf08