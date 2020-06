'Enamorándonos': Tras romper en llanto, amorosa dice que se sintió la "rechazada" del show

Ciudad de México.- En la emisión del pasado viernes 26 de junio en Enamorándonos, Arenna Valle, una de las nuevas amorosos, explicó por qué rompió en llanto detrás de cámara y aseguró que no tienes amigos en el programa.

Junto a Penélope Menchaca, Arenna tuvo la oportunidad de aclarar esta situación que se presentó recientemente, además, declaró que ya se encuentra mejor y con la disposición de ir en busca del amor.

De igual manera, la influencer dijo que no quiere proyectar una imagen débil a los televidentes de este proyecto de TV Azteca, aunque aclaró que sufrió por los juicios, críticas y rechazos de algunas personas.

Aquí me he sentido juzgada, me he sentido criticada, está bien que estoy aquí para exponerme y me estoy enfrentado a muchas cosas", reiteró.